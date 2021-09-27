В Италии запретили платить зарплаты непривитым от COVID

Медвежий уголВ Италии запретили платить зарплаты непривитым от COVID автор - Об этом не говорят Такая себе интереснейшая зарисовка того, где реально тоталитаризм, а где свобода.Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРегина ТолстоброваУ нас это же сделают, Россия во всем копирует Европу, своего ума нет.SSoberingНу да, пусть мрут по 800 в день?Алексей РС такими выкладками видно, у кого с умом непорядок.александр СанЖдём таких же ущемлений и на Украине...ГгалинаЭто вселенский заговор.Комментировать
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