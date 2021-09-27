Медвежий угол

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В Италии запретили платить зарплаты непривитым от COVID

В Италии запретили платить зарплаты непривитым от COVID

автор - Об этом не говорят Такая себе интереснейшая зарисовка того, где реально тоталитаризм, а где свобода.

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Регина Толстоброва
У нас это же сделают, Россия во всем копирует Европу, своего ума нет.
Sobering
Ну да, пусть мрут по 800 в день?
Алексей Р
С такими выкладками видно, у кого с умом непорядок.
александр Сан
Ждём таких же ущемлений и на Украине...
галина
Это вселенский заговор.

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