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Козлов о камбэке «Ак Барса»: «Обидное поражение «Салавата». Убрали ногу с педали газа, и нас сразу наказали. Это только 4-й матч, рано сваливаться в грусть»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча Fonbet Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4 ОТ).

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