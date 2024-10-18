Ландо Норрис: «Четвертая позиция – не лучший результат. Были проблемы с балансом машины»

Норрис остался недоволен четвертым местом в спринт-квалификации. Пилот «Макларена» подвел итоги сессии, в которой занял четвертое место и начнет завтрашний спринт перед Гран-при США позади сразу трех соперников – в том числе Макса Ферстаппена.
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