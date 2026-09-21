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Банки обяжут учитывать долги по ЖКХ и алиментам при выдаче кредитов

Банки обяжут учитывать долги по ЖКХ и алиментам при выдаче кредитов

Учитывать долги граждан России по ЖКХ, алиментам и другим имущественным обязательствам при расчете долговой нагрузки заемщика обяжут банки, об этом 21 сентября сообщают «Известия».

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