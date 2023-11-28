По данным ВОЗ, аналогичный случай был выявлен летом в американском штате Мичиган.В Великобритании обнаружен первый случай заболевания человека штаммом свиного гриппа H1N2, по данным ВОЗ, аналогичный случай был выявлен летом в американском штате Мичиган, граничащем с Канадой, сообщает FoxNews.