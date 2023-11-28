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В Великобритании обнаружен первый случай заболевания человека штаммом свиного гриппа H1N2

В Великобритании обнаружен первый случай заболевания человека штаммом свиного гриппа H1N2

По данным ВОЗ, аналогичный случай был выявлен летом в американском штате Мичиган.В Великобритании обнаружен первый случай заболевания человека штаммом свиного гриппа H1N2, по данным ВОЗ, аналогичный случай был выявлен летом в американском штате Мичиган, граничащем с Канадой, сообщает FoxNews.

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