По данным ВОЗ, аналогичный случай был выявлен летом в американском штате Мичиган.В Великобритании обнаружен первый случай заболевания человека штаммом свиного гриппа H1N2, по данным ВОЗ, аналогичный случай был выявлен летом в американском штате Мичиган, граничащем с Канадой, сообщает FoxNews.
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