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G7 обратились к хуситам с требованием «немедленно прекратить атаки»

G7 обратились к хуситам с требованием «немедленно прекратить атаки»

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 призвали йеменское движение «Ансар Аллах» немедленно прекратить военные действия, угрозы и атаки на гражданское судоходство.

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