📹❗️Шикарный пилотаж многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57 от канала "Я и мой друг вертолёт".
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📹❗️Шикарный пилотаж многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57 от канала "Я и мой друг вертолёт".