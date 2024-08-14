Депутат МГД Стебенкова осмотрела ход капремонта поликлиники в Текстильщиках

В сентябре поликлиника откроет двери для посетителей Депутат Московской городской думы Людмила Стебенкова проверила ход выполнения капитального ремонта поликлиники в Текстильщиках, расположенной по адресу: улица Шкулева, 4, строение 7.
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