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Несекретные материалы

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Киев пытался уничтожить пункты дислокации Су-57 FPV-дронами с ИИ

Киев пытался уничтожить пункты дислокации Су-57 FPV-дронами с ИИ

ФСБ пресекла масштабные атаки на российские военные аэродромы: под ударом боевиков могли оказаться авиабазы Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской области.

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Комментарии
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vladimir vedenkin
НАТО совсем оборзело. Если по бриташке не вмажем, совсем на шею сядут (уже сели)...
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4 н.
Сигизмунд Шмулерзон
всё верно -- и &quot;фсб молодцы!&quot;, и всемирный разведывательный потенциал захватывающе успешно функционирует против рф,  тока ось нато ВОВСЕ/совсем не &quot;оборзело&quot;, а функционирует как и положено экстра-буржуинской суперорганизации! ...то есть, действует, по словам путина, против такой же буржуинской структуры (&quot;... мы ж свои -- буржуинские!&quot;), и безжалостная, бескомпромиссная борьба (на уничтожение!) капиталистических, а тем более империалистических субъектов -- это цивилизационная норма!
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4 н.
СШ
Сигизмунд Шмулерзон
молодцы... в этот раз!
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4 н.