Киев пытался уничтожить пункты дислокации Су-57 FPV-дронами с ИИ

НАТО совсем оборзело. Если по бриташке не вмажем, совсем на шею сядут (уже сели)...

Сигизмунд Шмулерзон

всё верно -- и "фсб молодцы!", и всемирный разведывательный потенциал захватывающе успешно функционирует против рф, тока ось нато ВОВСЕ/совсем не "оборзело", а функционирует как и положено экстра-буржуинской суперорганизации! ...то есть, действует, по словам путина, против такой же буржуинской структуры ("... мы ж свои -- буржуинские!"), и безжалостная, бескомпромиссная борьба (на уничтожение!) капиталистических, а тем более империалистических субъектов -- это цивилизационная норма!