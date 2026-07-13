ФСБ пресекла масштабные атаки на российские военные аэродромы: под ударом боевиков могли оказаться авиабазы Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской области.
Киев пытался уничтожить пункты дислокации Су-57 FPV-дронами с ИИ
Комментарии
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vladimir vedenkin
НАТО совсем оборзело. Если по бриташке не вмажем, совсем на шею сядут (уже сели)...
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4 н.
Сигизмунд Шмулерзон
всё верно -- и "фсб молодцы!", и всемирный разведывательный потенциал захватывающе успешно функционирует против рф, тока ось нато ВОВСЕ/совсем не "оборзело", а функционирует как и положено экстра-буржуинской суперорганизации! ...то есть, действует, по словам путина, против такой же буржуинской структуры ("... мы ж свои -- буржуинские!"), и безжалостная, бескомпромиссная борьба (на уничтожение!) капиталистических, а тем более империалистических субъектов -- это цивилизационная норма!
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4 н.
СШ
Сигизмунд Шмулерзон
молодцы... в этот раз!
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4 н.
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