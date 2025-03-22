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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Миранчук забьет меньше 5 голов и отдаст примерно 6 ассистов в сезоне МЛС, считают букмекеры. У Миранчука 0+0 в 4 играх регулярки

Миранчук забьет меньше 5 голов и отдаст примерно 6 ассистов в сезоне МЛС, считают букмекеры. У Миранчука 0+0 в 4 играх регулярки

Букмекеры открыли линию на статистику Алексея Миранчука в сезоне-2025. В этом сезоне 29-летний россиянин провел 4 игры за «Атланту» и не отметился результативными действиями.

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