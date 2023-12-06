Сможет ли литвинизм взорвать Литву?

Историки лгут. Все. Нагло и беспардонно. Польские — в пользу Польши, украинские — в пользу Украины, литовские — в пользу Литвы? Примечательно, что после развала СССР депутат от ныне не существующей оппозиционной партии БНФ Зенон Позняк выступил перед литовским сеймом.
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