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Шри-Ланка ввела безвизовый режим для россиян и 33 других стран до марта 2025 года

Шри-Ланка ввела безвизовый режим для россиян и 33 других стран до марта 2025 года

Шри-Ланка открыла свои двери для российских туристов без визового режима. С 1 октября этого года гражданам России, а также 33 других стран, включая Казахстан, Белоруссию, Катар, Польшу, Данию, Великобританию, Испанию, Бахрейн, Германию, Бельгию, Нидерланды, Иран, Китай, Японию, Объединенные Арабские Эмираты, Индию и Австралию, разрешено въезжать в посещать остров без необходимости получения визы можно до марта 2025 года.

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