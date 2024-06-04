Потери ВСУ резко выросли в ЛНР, а спецназ боевиков готовит новый штурм Запорожской АЭС: Карта специальной военной операции на Украине на 4 июня 2024 года Юлия СоколоваНа рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР) потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последний месяц составили почти 23,5 тыс.
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