Потери ВСУ резко выросли в ЛНР, а спецназ боевиков готовит новый штурм Запорожской АЭС: Карта специальной военной операции на Украине на 4 июня 2024 года Юлия СоколоваНа рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР) потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последний месяц составили почти 23,5 тыс.