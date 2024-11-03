Quantum Machines и Nvidia используют машинное обучение, чтобы приблизиться к квантовому компьютеру с исправлением ошибок

Около полутора лет назад компания Quantum Machines, специализирующаяся на квантовом управлении, и Nvidia объявили о глубоком партнерстве, которое объединит вычислительную платформу DGX Quantum от Nvidia и передовое оборудование Quantum Machine для квантового управления.
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