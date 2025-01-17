Курс валют НБМ на 17 января

Молдавский лей в конце рабочей недели ослабел по отношению к евро и к доллару. В частности, за день он уступил единой европейской валюте почти пять банов, а американской валюте - примерно три бана, передает Noi.
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