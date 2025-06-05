От чего помогает настой хвои и почему он лучше дорогих БАДов, объяснила терапевт Бурнацкая

Sema

Спасибо за статью. К БАДам в наше время действительно надо относится поаккуратнее, очень много подделок. Полезных минералов и витаминов много не только в хвое, но и в других натуральных продуктах овощах, фруктах, ягодах… Наш Творец позаботился о том, чтобы у людей на земле было достаточно вкусной и полезной пищи. В Библии говорится: «Ты произращаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу, и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека» (Псалом 103:14,15).