Гайана и Венесуэла договорились обсуждать Эссекибо без применения силы

Гайана и Венесуэла договорились обсуждать ситуацию со спорным регионом Эссекибо без применения силы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление по итогам переговоров лидеров двух стран.
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