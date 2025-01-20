Elden Ring, Diablo IV, Starfield и не только: инсайдер раскрыл, какие игры Microsoft и Bandai Namco вый...

Elden Ring, Diablo IV, Starfield и не только: инсайдер раскрыл, какие игры Microsoft и Bandai Namco выйдут на Nintendo Switch 2Вслед за официальным анонсом Nintendo Switch 2 испанский инсайдер eXtas1s рассказал, какие игры Microsoft и Bandai Namco стоит ждать на предстоящей гибридной консоли нового поколения.