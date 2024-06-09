Какой может быть сделка с Западом

Большой массив внешнеполитических заявлений Владимира Путина на ПМЭФ, скорее, нес в себе миролюбивый и неконфронтационный пафос, что, казалось бы, не имело логики после явных эскалационных решений Запада в рамках СВО.
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