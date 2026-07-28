«Вы знаете, кто такие русские?» Роджер Уотерс призвал Евросоюз угомониться

Один из основателей легендарной британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс резко раскритиковал политику стран Европейского союза, которые, по его словам, демонстративно наращивают военную риторику в отношении России.
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