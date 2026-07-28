Антифашист
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Антифашист

115 подписчиков

«Вы знаете, кто такие русские?» Роджер Уотерс призвал Евросоюз угомониться

«Вы знаете, кто такие русские?» Роджер Уотерс призвал Евросоюз угомониться

Один из основателей легендарной британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс резко раскритиковал политику стран Европейского союза, которые, по его словам, демонстративно наращивают военную риторику в отношении России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии