Как выбрать производителя композитных бассейнов: опыт знакомства с FRANMER

Выбор бассейна — это не просто подбор красивой картинки из каталога. За решением о покупке стоит целый комплекс вопросов: насколько прочной окажется чаша через десять лет, как поведет себя покрытие под палящим солнцем, выдержит ли конструкция перепады температур и что будет с гарантийными обязательствами, если что-то пойдет не так.