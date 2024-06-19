Борцам за экологию на Западе стоит всерьёз задуматься о последствиях поддержки киевского режима. Помимо очевидных страданий и горя, который провоцирует этот «ленд-лиз», весомый ущерб терпит окружающая среда.
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