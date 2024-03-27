Для миллеровцев серебряный возраст — активности не помеха

Пятый год в Ростовской области работает региональный проект «Старшее поколение». Реализуется он в рамках нацпроекта «Демография» и направлен на разработку и реализацию программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.
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