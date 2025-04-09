Пенсионерка сломала бедро после встречи с самокатчиком в Колпино Как стало известно Мойке78, вечером 7 апреля на улицы Веры Слуцкой пользователь СИМ сбил 84-летнюю пенсионерку.
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Пенсионерка сломала бедро после встречи с самокатчиком в Колпино Как стало известно Мойке78, вечером 7 апреля на улицы Веры Слуцкой пользователь СИМ сбил 84-летнюю пенсионерку.