Известия/Михаил Терещенко Следователи возбудили уголовное дело после конфликта между мигрантами и участниками спецоперации в Челябинске.
СК возбудил дело после конфликта между мигрантами и участниками СВО
Комментарии
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Виктор Гайдуков
Какое к черту хулиганство? Нападение мотивированно этнической неприязнью и политическим непрятием целей СВО. Всех нападавших судить, лишить гражданства их и членов их семей, с немедленной депортацией членов семй, без права въезда на территорию России, а участников нападеня депортировать после отсидки сроков.
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1 д.
лл
лина любимцева
Посадить их нужно и потом выдворить за пределы России. Навсегда.
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1 д.
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