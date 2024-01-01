СК возбудил дело после конфликта между мигрантами и участниками СВО

Виктор Гайдуков

Какое к черту хулиганство? Нападение мотивированно этнической неприязнью и политическим непрятием целей СВО. Всех нападавших судить, лишить гражданства их и членов их семей, с немедленной депортацией членов семй, без права въезда на территорию России, а участников нападеня депортировать после отсидки сроков.