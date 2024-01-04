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Над Орбакайте, Биланом и Басковым на «Песне года» грубо посмеялись

Над Орбакайте, Биланом и Басковым на «Песне года» грубо посмеялись

Современные тексты песен в эстраде существенно отличаются от тех, что звучали на сцене двадцать или тридцать лет назад.

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Комментарии
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Майя Maja
Интересно, а как они вообще этот набор бессмыслицы запоминают (иногда кажется , &quot;что вижу, то и пою&quot; у них с младенчества)))
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