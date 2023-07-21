CNN: Часть отправленного Западом Украине оружия и снаряжения была похищена добровольцами для продажи на черном рынке

Пентагон уверяет, что Киеву удалось вернуть амуницию и патроныВ 2022 году часть винтовок, снарядов и бронежилетов, переданных США Украине, была украдена преступными организациями, добровольцами и торговцами оружием, но пропажу смогли вернуть.