Daily Storm

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CNN: Часть отправленного Западом Украине оружия и снаряжения была похищена добровольцами для продажи на черном рынке

CNN: Часть отправленного Западом Украине оружия и снаряжения была похищена добровольцами для продажи на черном рынке

Пентагон уверяет, что Киеву удалось вернуть амуницию и патроныВ 2022 году часть винтовок, снарядов и бронежилетов, переданных США Украине, была украдена преступными организациями, добровольцами и торговцами оружием, но пропажу смогли вернуть.

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