«Почта Молдовы» выпустила серию почтовых марок «Безопасность на дороге»

Государственное предприятие «Почта Молдовы» сегодня впервые выпустило серию почтовых марок «Безопасность на дороге», целью которой является продвижение образования по вопросам дорожной безопасности, сообщает MOLDPRES.
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