29 декабря 2022 года в Татарстане ожидается резкое ухудшение метеоусловий

﻿﻿29 декабря 2022 года ожидается резкое ухудшение погодных условий в Татарстане. Начинается с. 18:00 28 декабря и 29 декабря 2022 года на территории Татарстана ожидается: метели ночью и днем ​​с ограничением видимости до 1000 метров и менее; днем местами сильный снег, на дорогах образование сугробов.