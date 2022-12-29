29 декабря 2022 года в Татарстане ожидается резкое ухудшение метеоусловий

29 декабря 2022 года ожидается резкое ухудшение погодных условий в Татарстане. Начинается с. 18:00 28 декабря и 29 декабря 2022 года на территории Татарстана ожидается: метели ночью и днем с ограничением видимости до 1000 метров и менее; днем местами сильный снег, на дорогах образование сугробов.
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