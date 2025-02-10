Три рязанские улицы остались без воды 10 февраля

Ограничение связано с необходимостью провести ремонт на водопроводе. Дог 17:00 ресурса не будет на улице Ленинского Комсомола в домах №№ 15а, 15а, 15г, 17, 17 корпус 1, 19; на улице Пушкина в домах №№ 39, 40, 42; на улице Стройкова в домах №№ 7, 18, 20.