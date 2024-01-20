Bild: в Гамбурге появилась статуя голой женщины, местные узнали в ней Меркель

В Гамбурге появилась статуя голой женщины, сидящей на одном из контейнеров рядом с гамбургским театром "Талия", которая ранее использовалась в качестве декорации в театре, при этом местные жители узнали в ней бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель.