Bild: в Гамбурге появилась статуя голой женщины, местные узнали в ней Меркель

В Гамбурге появилась статуя голой женщины, сидящей на одном из контейнеров рядом с гамбургским театром "Талия", которая ранее использовалась в качестве декорации в театре, при этом местные жители узнали в ней бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель.
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