«Прошла любовь»: супруга Шнурова подала на развод

Сергей Шнуров был женат 3 раза до брака с Ольгой Абрамовой. У супругов родились двое детей и, казалось бы, певец наконец-то обрёл свое семейное счастье и их брак продлится долгие годы, но стало известно, что супруга решила подать на развод.