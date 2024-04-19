Суд арестовал имущество директора школы олимпийского резерва за растрату и взятку

Сумма исковых требований к руководителю «Центра ВВС» – 6,4 миллиона рублей. Суд санкционировал арест имущества директора «Спортивной школы олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» Дмитрия Оленикова.
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