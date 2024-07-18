Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 493 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вад Кук
    И этим занесли ,лобби мигрантов не спитМнение русских о ...
  • Неважно Неважно
    Сколько нужно побить депутатов что бы они наконец то приняли законы которые предлагал Бастрыгин об ужесточении пребыв...Один из нападавши...
  • Yuri
    Нынешняя Государственная Дума это даже еще хуже чем Государственная Дура!Госдума отклонила...

Чеченец въехал на пляж Мариуполя на "Лексусе" и устроил драку

Чеченец въехал на пляж Мариуполя на "Лексусе" и устроил драку

На аргументированные просьбы придерживаться общественной нормы владелец авто ответил агрессией.В городе Мариуполь на пляже была замечена семья из Чечни, которая припарковала автомобиль Lexus прямо на песке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх