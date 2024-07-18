Чеченец въехал на пляж Мариуполя на "Лексусе" и устроил драку

На аргументированные просьбы придерживаться общественной нормы владелец авто ответил агрессией.В городе Мариуполь на пляже была замечена семья из Чечни, которая припарковала автомобиль Lexus прямо на песке.
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