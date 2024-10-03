Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Владимир Минаков
    В Европу перестали лес поставлять - и сразу вой подняли: у финнов нет сырья для изготовления бумаги, у итальянцев - м...Жгучий холод отве...
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  • radiofree
    С трудом верится.......Жгучий холод отве...

А в республиках вообще интересные дела творятся...

А  полюбуйтесь,  граждане,   на  совпадения,  которые я так  люблю. Вчера  я   сначала    наткнулась вот на такую  новость: "Следственный комитет России ведет масштабное расследование по фактам разворовывания средств, направленных на восстановление Донбасса.

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