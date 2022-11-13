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“Я Донецк не отдам, потому что у меня здесь сын похоронен и дед”: командир “Спарты” объяснил, за что он сражается

“Я Донецк не отдам, потому что у меня здесь сын похоронен и дед”: командир “Спарты” объяснил, за что он сражается

Командир легендарной “Спарты”, отец Героя ДНР и России Владимира Жоги, Артём Жога в беседе с Денисом Пушилиным и Владимиром Соловьевым объяснил, за что он воюет.

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