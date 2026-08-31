Режиссер клипа Бритни Спирс (Britney Spears) "Baby One More Time" вспоминает прошлое...

“Она была похожа на школьницу. В то время, когда я снимал это видео, я был 40-летним британцем - я понятия не имел, что творится в голове у 16–летней американской девочки!”.
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