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Все о Музыке

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Режиссер клипа Бритни Спирс (Britney Spears) "Baby One More Time" вспоминает прошлое...

Режиссер клипа Бритни Спирс (Britney Spears) "Baby One More Time" вспоминает прошлое...

“Она была похожа на школьницу. В то время, когда я снимал это видео, я был 40-летним британцем - я понятия не имел, что творится в голове у 16–летней американской девочки!”.

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