В России разработали раствор, позволяющий бороться с глаукомой

Ученые из российского НИУ БелГУ объявили о завершении разработки раствора для традиционных контактных линз, благодаря которому станет возможным проводить эффективную терапию глаукомы у людей с близорукостью, а также сохранять нервные клетки у зрительного нерва пациента.
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