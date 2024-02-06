В России разработали раствор, позволяющий бороться с глаукомой

Ученые из российского НИУ БелГУ объявили о завершении разработки раствора для традиционных контактных линз, благодаря которому станет возможным проводить эффективную терапию глаукомы у людей с близорукостью, а также сохранять нервные клетки у зрительного нерва пациента.