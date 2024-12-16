Юрист объяснил, кого нельзя привлекать к работе в новогодние праздники

Заканчивается рабочий 2024 год, и с 29 декабря стартует долгожданный период новогодних праздников, который продлится до 8 января 2025 года.
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