Непредвиденная беда случилась с RM из BTS во время съемок клипа для нового альбома: «Они собираются меня депортировать»

Уже на следующей неделе RM из BTS порадует нас новым альбомом «Right Place, Wrong Person». АРМИ по всему миру с нетерпением ждут выхода сольного творчества, чтобы насладиться прекрасным вокалом лидера бойз-бенда.
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