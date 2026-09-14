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В ДТП на М-8 погибла врач Северодвинской городской больницы Дарья Рудная

В ДТП на М-8 погибла врач Северодвинской городской больницы Дарья Рудная

Дарья Рудная работала в Северодвинской городской больнице №2 скорой медицинской помощи с 2022 года.В результате крупного ДТП на федеральной трассе М-8 погибла врач клинической лабораторной диагностики Северодвинской городской клинической больницы №2 скорой медицинской помощи Дарья Рудная.

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