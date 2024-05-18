Медведев: санитарная зона может пройти по территории Польши

Он призвал западных политиков "хорошо рассчитывать дальность" действия того вооружения, которые они передают украинским властям Санитарная зона может приблизиться к границам Польши и даже расшириться на ее территорию, если Запад отправит дальнобойные ракеты на Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии