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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью на вопрос о Негрейре: «Его ведь больше нет, да? Или он все еще там? Если его нет, значит, лига не запятнана Негрейрой»

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью ответил на вопрос о деле Негрейры. Мадридский клуб сегодня уступил « Атлетико » в 7-м туре Ла Лиги со счетом 1:2.

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