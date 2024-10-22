Хотя тема изоляции уже порядком набила оскомину, для западной аудитории она почему-то сохраняет актуальность.
Изоляция по-русски! Или день в аэропорту...
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Практически все оставшиеся. Я не видел среди богатых тех, которые не предпочли бы жить там, там учить своих детей. Преимущество, которое приводят все - климат. Образование, полученное там признается везде, без проволочек и пересдачь.
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5 час.
Дмитрий Гурин
Мне пришлось поработать и сейчас то же работаю но меньше, в разных странах с разными требованиями и везде требовалось или доучиваться или переучиваться даже в достаточно "простой" системе как электроснабжение. Взять хотя бы штаты. Кто не знает у них система 120 и 208 Вольт. Вот и подключи что то наше к их системе..... Медики всегда и во всех странах проходят переаттестацию, но там вообще для меня темный лес, просто знаю что именно так. Я работаю в системе гражданской авиации и даже в ней хоть все систематизируется и сертифицируется по ИКАО но опять же со своими тараканами в каждой стране. Насчет последней фразы....вот не надо.... разве что гуманитарные науки с экономикой а особенно с юриспруденцией .......... такие геморои в законах и налогах что сами законодатели которые их создали путаются.
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4 час.
Дмитрий Бакланов
Приходится ли выпускникам Оксфорда переучиваться в США? Приходится ли выпускникам Массачусетса переучиваться в Англии или Германии?
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4 час.
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