Политика как он...
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Политика как она есть

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Изоляция по-русски! Или день в аэропорту...

Изоляция по-русски! Или день в аэропорту...

Хотя тема изоляции уже порядком набила оскомину, для западной аудитории она почему-то сохраняет актуальность.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Практически все оставшиеся. Я не видел среди богатых тех, которые не предпочли бы жить там, там учить своих детей. Преимущество, которое приводят все - климат. Образование, полученное там признается везде, без проволочек и пересдачь.
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5 час.
Дмитрий Гурин
Мне пришлось поработать и сейчас то же работаю но меньше,  в разных странах с разными требованиями и везде требовалось или доучиваться или переучиваться даже в достаточно &quot;простой&quot; системе как электроснабжение. Взять хотя бы штаты. Кто не знает у них система 120 и 208 Вольт. Вот и подключи что то наше к их системе..... Медики всегда и во всех странах проходят переаттестацию, но там вообще для меня темный лес, просто знаю что именно так. Я работаю в системе гражданской авиации и даже в ней хоть все систематизируется  и сертифицируется по ИКАО но опять же со своими тараканами в каждой стране. Насчет последней фразы....вот не надо.... разве что гуманитарные науки с экономикой а особенно с юриспруденцией .......... такие геморои в законах и налогах что сами законодатели которые их создали путаются.
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4 час.
Дмитрий Бакланов
Приходится ли выпускникам Оксфорда переучиваться в США? Приходится ли выпускникам Массачусетса переучиваться в Англии или Германии?
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4 час.

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