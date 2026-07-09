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Регион 29

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После капремонта посещаемость Дома культуры в Березнике выросла почти в четыре раза

После капремонта посещаемость Дома культуры в Березнике выросла почти в четыре раза

Учреждение обновили впервые за многие годы, а теперь в том же здании модернизируют библиотеку.Во время рабочей поездки в Виноградовский округ губернатор Архангельской области Александр Цыбульский посетил обновлённый Первомайский Дом культуры в Березнике, который капитально отремонтировали по итогам обращения местных жителей.

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