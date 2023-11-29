Крым и Кубань снова накрыл мощный циклон

Крым, Кубань и Причерноморье снова накрыл мощный циклон. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным метеорологов центра Фобос является практически точной копией того, что обрушился на регион 26-27 ноября: сформировавшиеся над Средиземным морем воздушные массы достигли Черного моря и усилились за счет теплой воды в его акватории.