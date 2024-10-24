КПРФ проведет весной большой съезд, в том числе по кадровым вопросам – «Ведомости»

КПРФ весной проведет съезд, на котором планируется ротация в руководстве партии. Соответствующее постановление должен принять пленум ЦК КПРФ, который соберется 26 октября в подмосковном пансионате «Снегири», рассказали «Ведомостям» источники в партии.
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