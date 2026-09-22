Watch: President Samuel L. Jackson battles terrorists in 'The Beast'

Aura Entertainment released the trailer for "The Beast" on Tuesday. The film, starring Samuel L. Jackson and Joel Kinnaman, opens Oct.
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