Жителей столицы ждет «бабье лето»

Согласно приведенным данным, в ближайшие дни температура в Москве будет подниматься: в пятницу уже может быть +24, +25, в субботу еще больше, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Комсомольскую правду».
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