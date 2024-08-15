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Жителей столицы ждет «бабье лето»

Жителей столицы ждет «бабье лето»

Согласно приведенным данным, в ближайшие дни температура в Москве будет подниматься: в пятницу уже может быть +24, +25, в субботу еще больше, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Комсомольскую правду».

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