Рынок стейблкоинов потерял 10 млрд долларов с пика в мае из-за постепенного сокращения ликвидности криптовалют

Рынок стейблкоинов потерял примерно 10 миллиардов долларов с момента своего майского пика, ограниченного июньским сокращением на 7,7 миллиарда долларов, самым резким ежемесячным снижением доллара в секторе с 2022 года.
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